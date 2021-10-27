Путин назначил Марию Львову-Белову детским омбудсменом

Путин назначил Марию Львову-Белову детским омбудсменом
Детским омбудсменом стала Мария Львова-Белова. Фото: скриншот Instagram

Марию Львову-Белову назначили на должность уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Указ о назначении Львовой-Беловой на пост детского омбудсмена подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали сегодня на сайте Кремля.

Мария Львова-Белова будет занимать должность в течение пяти лет. Указ вступает в силу с момента его подписания президентом, 27 октября.

Мария Львова-Белова начала свою общественную деятельностью в качестве волонтера-соцработника, помогала детям-отказникам в больницах Пензы. В 2014 году она создала некоммерческую организацию «Квартал Оуи», которая помогает молодым людям с инвалидностью, оставшимся без семьи.

С 2017 по 2019 годы была членом Общественной палаты, с 2019 года — членом президиума генсовета «Единой России». В 2020 году стала полномочным представителем Совфеда при детском омбудсмене.

Также Львова-Белова является многодетной матерью. Она растит пятерых родных детей и четверых приемных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена.

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