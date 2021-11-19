В Смольном показали, как будет выглядеть аэровокзал в Левашово

В Смольном показали, как будет выглядеть аэровокзал в Левашово
Стало известно, как будет выглядеть аэровокзал в Левашово. Фото: комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга

Петербургские власти согласовали архитектурно-градостроительный облик будущего аэропортового комплекса Левашово.

На сайте комитета по строительству и архитектуре города сообщается, что согласование на облик аэропорта Левашово было выдано во вторник, 16 ноября. В реестре открытых данных опубликовали один эскиз, на котором видна развертка со стороны восточного фасада.

Проект предполагает строительство здания временного пребывания персонала, служебно-административного здания летных служб на 200 человек и административно-служебного здания ООО «Газпром Авиа» на 300 человек. На втором плане расположили фасад здания аэровокзала.

Эскиз разработан ООО «Ингмар «АСБ»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в реконструкцию аэродрома Левашово вложат более 10 млрд рублей.

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