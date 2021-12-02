В Петербурге за сутки госпитализировали 403 человека с COVID

Коэффициент распространения инфекции — 1,3 при норме — не более 1. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Коэффициент распространения инфекции — 1,3 при норме — не более 1. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге за сутки госпитализировали 403 человека с подтвержденным COVID-19.

Об этом стало известно в четверг, 2 декабря. Всего в стационарах находится 5 878 пациентов, 571 из них лежит в реанимации, а 289 петербуржцев подключены к аппарату ИВЛ.

Как сообщили в оперативном штабе Смольного, на амбулаторном лечении находятся 28 918 человек, выписался из больниц 451 человек.

Для больных ковид-пациентов в медучреждениях развернуто 7 949 коек. В настоящее время 42,37 % из них свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Pа минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 623 петербуржца. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Скончались еще 57 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 26 320 человек.