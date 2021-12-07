СМИ: власти США хотят, чтобы Германия отказалась от «Северного потока — 2»

СМИ: власти США хотят, чтобы Германия отказалась от &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Власти США хотят, чтобы новое правительство Германии пообещало, что откажется от проекта «Северный поток — 2» в случае якобы «вторжения» РФ на Украину. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на источник, Соединенные Штаты будут склонять Германию к тому, чтобы она отказалась от газопровода в случае российского «вторжения» на Украину.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

Германия северный поток - 2 США


 

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