СМИ: власти США хотят, чтобы Германия отказалась от «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Власти США хотят, чтобы новое правительство Германии пообещало, что откажется от проекта «Северный поток — 2» в случае якобы «вторжения» РФ на Украину. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на источник, Соединенные Штаты будут склонять Германию к тому, чтобы она отказалась от газопровода в случае российского «вторжения» на Украину.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».