На территории «Ленфильм» появится общественное пространство «Открытая студия»

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На территории "Ленфильм" появится общественное пространство "Открытая студия". Фото: ландшафтное бюро "Нескучный сад"

В Северной столицы на территории киностудии «Ленфильм» планируют воссоздать новое общественное пространство.

В зоне киностудии «Ленфильм» недалеко от станции метр «Горьковская» планируют разместить длинную киноленту-стол в честь старейшего центра петербургского кино. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на главного архитектора ландшафтного бюро «Нескучный сад» Елену Шикову.

Новое общественное пространство позволит жителям и гостям Петербурга попробовать некий «уличный амфитеатр», который станет во главе дизайна и элементов пространства. Также петербуржцев планируют удивить навесом с фонариками, который укроет их от дождя или снега.

Пешеходная зона соединит Каменноостровский проспект и улицу Кронверкская. Через всю территорию будет проложен стол-кинолента с сидениями для желающих присесть и насладиться природой, или просто отдохнуть. Отмечается, что при создании общественного пространства планируется сохранить деревья и газоны, имеющиеся на территории.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что к 1 ноября 2022 года в парке Сосновка должен появиться обновленный шахматно-шашечный павильон. Также, прилегающая к парку территория будет благоустроена.

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