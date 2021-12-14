ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти
РФ должна выплатить Грачевой 370 тысяч евро компенсации. Фото: instagram.com/margoritka1211

Европейский суд по правам человека рассмотрел обращение россиянки Маргариты Грачевой, которой бывший супруг отрубил кисти обеих рук.

Своим решением ЕСПЧ обязал Россию выплатить жертве домашнего насилия компенсацию в размере 370 тысяч евро.

Суд признал российскую сторону виновной в том, что она не приняла должных мер, чтобы обезопасить Грачеву от жестокого обращения. В частности, ЕСПЧ указал, что в российском законодательстве нет понятия «семейное насилие», и оно не рассматривается в качестве причины для вмешательства правоохранительных органов.

По решению суда, РФ должна выплатить Грачевой 330 660 евро компенсации за траты на медицинские услуги, а также 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб.

Также ЕСПЧ постановил выплатить по 20 тысяч евро компенсации другим заявительницам, ставшими жертвами домашнего насилия: Наталье Туниковой, Елене Гершман и Ирине Петраковой.

Напомним, трагедия с Грачевой произошла в 2017 году. Ревнивый муж вывез девушку в лес, где пытал ее и отрубил кисти обеих рук топором. Одну руку получилось пришить, а вот вторую спасти не удалось — девушке поставили бионический протез.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Маргарита Грачева заявила, что ее сыновья в курсе, кто отрубил маме руки.

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