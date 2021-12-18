Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражением легких

Резидент Comedy Club 43-летний Тимур Батрутдинов госпитализирован с коронавирусом в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, комик почувствовал недомогания еще 9 декабря. Артист пожаловался на кашель и слабость. Со временем ему становилось хуже и хуже. В итоге было принято решение поместить в стационар.

Компьютерная томография показала, что у Тимура Батрутдинова на 25-50% поражены легкие. Его состояние оценивается как среднетяжелое. Сейчас он находится в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комики и резиденты «Comedy club» Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис посетили игру сборной России по футболу против сборной Бельгии Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.