Список портала госуслуг будет расширен в 2022 году

Планируется, что со следующего года к госуслугам добавятся более 100 региональных сервисов.

Новые сервисы для граждан и бизнеса будут постепенно появляться в 2022 году на портале госуслуг, об этом проинформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, сообщает «Российская газета».

Михаил Мишустин заявил, нововведения со стороны правительства способствуют формированию удобной среды для граждан. Если ранее многие из региональных услуг были доступны на онлайн-порталах субъектов РФ и сайтах разного рода ведомств, а некоторые не вовсе не предоставлялись в электронной форме, то теперь регионы начнут размещать все больше дополнительных сервисов.

Из недоступных онлайн-сервисов пока остаются, касающиеся некоторых пособий на детей, налоговых деклараций физлиц, техосмотра транспортных средств и регистрации прав на недвижимое имущество.

Со временем портал будет расширен региональными сервисами, благодаря которым можно будет оставить онлайн–заявку на социальное обслуживание, бесплатное жилье или на аттестацию школьных педагогов и др.

«Жителям различных регионов нашей страны больше не нужно будет тратить время и силы на хождения по инстанциям», — подытожил премьер-министр.

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