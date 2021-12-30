Жители поселка Всеволожского района остались без отопления к Новому году

Жители поселка Всеволожского района остались без отопления к Новому году
Поселковая администрация заверяет, люди встретят праздник с горячими батареями. Фото: Pixabay

В поселке Лесколово из-за прорыва труб 40-летней давности отключили отопление.

В Ленобласти жители поселка Лесколово могут встретить Новый год без отопления, сообщает 47news. Причиной отключения стал прорыв в трубах, которые были установлены около 40 лет назад. Однако поселковая администрация заверяет, люди встретят праздник с горячими батареями.

Отключение произвели вечером 29 декабря из-за коммунальной аварии в домах №№ 13 и 23. Отопления в квартирах нет вторые сутки. Глава администрации Лесколово Александр Сазонов пообещал устранить последствия прорыва сегодня, 30 декабря. По его словам, техника, материалы имеются, мастера и сварщики работают на месте аварии.

Ранее стало известно, в этом месяце начались работы по замене старых труб . Власти поселка отмечают, с начала ремонта участились подобные инциденты из-за увеличения давления в обветшалых трубах из-за устновки новых. Прорывы должны прекратиться с полной заменой отопительного оборудования.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, утром в Петербурге сгорели четыре иномарки.

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