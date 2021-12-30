16-летнюю девушку, облитую в Петербургу кислотой, вывели из комы

16-летнюю девушку, облитую в Петербургу кислотой, вывели из комы
Пару облили кислотой на набережной канала Грибоедова. Фото: google.maps

Девушку, которую окатил разбавленной серной кислотой бывший молодой человек, вывели из медикаментозного сна.

Об этом сообщает 30 декабря, в среду «Фонтанка», ссылаясь на слова детского омбудсмена в Петербурге Анны Митяниной.

В настоящий момент состояние пострадавшей врачи считают средней степени тяжести. Девочка-подросток пришла в сознание, она употребляет пищу. Вскоре ее ждет операция.

Напомним, что 10 декабря 16-летняя девушка гуляла вместе со своим 19-летним парнем на набережной канала Грибоедова. Тогда на пару и напала экс-бойфренд подростка.

Мотивом преступления была месть.

Содержимое бутылки оказалось в основном на девушке. Её госпитализировали с химическими ожогами. Ядовитая жидкость попала на голову, лицо, шею, тело и руки, пострадали глаза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сосулька упала на девушку на набережной Мойки. У пострадавшей перелом основания черепа. Она находится в коме.

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