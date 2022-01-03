Лидеры США и Украины обсудили предстоящие переговоры с Россией по безопасности

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Американский лидер пообещал в ходе беседы, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ при «вторжении» России на территорию Украины.

Байден также выразил поддержку мерам деэскалации напряженности на Донбассе.

Обсуждалась лидерами также тема поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, что лидер США обсудил с украинским коллегой предстоящие контакты с Москвой в сфере безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден предупредил Путина о решительном ответе США в случае «вторжения» России на Украину. Американский президент призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Он заявил, что США и их союзники готовы дать решительный ответ, если Россия «вторгнется на Украину».