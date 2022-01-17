В Петербурге на Тельмана днем тушили квартирный пожар

В Петербурге на Тельмана днем тушили квартирный пожар
В Петербурге на Тельмана днем тушили квартирный пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Невском районе Петербурга на улице Тельмана, 46 днем 17 января разгорелся квартирный пожар. Потушить возгорание удалось быстро.

В понедельник, около 15:50 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире. На место инцидента было отправлено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Выяснилось, что горела отдельная квартира. Огонь возник в одной из двух комнат, площадью 12 квадратных метров. Обстановка обгорела на площади 5 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать в 16:06. Почему произошло возгорание в настоящий момент устанавливается. Сведения о пострадавших в происшествии не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Санкт-Петербурга случился квартирный пожар в ночь с 16 на 17 января. Около 01:10 поступило сообщение о возгорании кухни в квартире на Варшавской улице.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу квартирный пожар новости СПб пожар улица тельмана


 

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В Петербурге на Тельмана днем тушили квартирный пожар
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