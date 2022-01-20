Стало известно, кому положено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в ПФР или МФЦ. Фото: Pixabay

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в ПФР или МФЦ. Фото: Pixabay

Некоторые российские граждане могут претендовать на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет от государства.

Детское пособие может получить не только мать, но и другие родственники, к примеру, отец или бабушка. Пособие назначается тому члену семьи, который занимается уходом за малышом, пишет Nation News.

Рассчитывать на пособие может неработающая мать, опекун или родственник ребенка до 1,5 лет, уволенные во время отпуска по уходу за ребенком. Мать также может получить средства, если была уволена во время беременности.

Если мать ребенка была уволена во время отпуска по беременности и родам, то размер пособия составит 40% от средней зарплаты за последний год до увольнения. Минимально это 7 082,85 руб. в месяц, максимально —14 166 рублей.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в ПФР или МФЦ.

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