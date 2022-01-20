Американцы признали Джо Байдена одним из самых непопулярных президентов

Американцы признали Джо Байдена одним из самых непопулярных президентов
В первом месяце 2022 года рейтинг Байдена резко упал до 40%. Фото: скриншот Instagram

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена в первый год работы в должности президента США стал одним из самых низких по сравнению с другими главами страны.

Исходя из данных американского социологического института Gallup, средний рейтинг одобрения работы Джо Байдена за его первый год составил 49%. Это делает его одним из самых непопулярных президентов за всю историю США.

Похожее значение было у позапрошлого президента Барака Обамы. Ниже показатели были только у Рональда Рейгана в январе 1982 года (48%) и Дональда Трампа в январе 2018 года (38%).

Показатели одобрения других президентов не опускались ниже 54% с 1954 года.

В первом месяце 2022 года американцы стали все меньше одобрять работу Байдена, его рейтинг резко упал до 40%. При этом в январе и апреле 2021 года рейтинг президента достигал 57%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США представили законопроект о новых санкциях против России.

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