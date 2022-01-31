На Планерной в понедельник горел салон красоты

На Планерной в понедельник горел салон красоты
На Планерной в понедельник горел салон красоты. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Приморском районе Санкт-Петербурга пожар разгорелся в понедельник вечером, 31 января. Выяснилось, что горел салон красоты, расположенный в студии.

В экстренные службы сообщение о возгорании поступило 31 января около 20:29. На Планерной улице, 49 огонь уже успел охватить обстановку на площади 5 квадратных метров.

Тушить студию отправили 4 единицы техники от МЧС и 21 человек личного состава. В социальных сетях отмечают, что службы спасения приехали очень быстро.

Пожар удалось ликвидировать в 20:57. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали, все детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Фрунзенском районе минувшей ночью с 30 на 31 января спасатели тушили автомобильный пожар. В огне пострадала иномарка. Пламя уничтожило багажный отсек иномарки. С пожаром боролись почти полтора часа, его потушили к 3:10. При пожаре никто не пострадал.

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