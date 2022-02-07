Петербургская гимназия опровергла сообщения о том, что Хармса и Введенского назвали врагами народа

В администрации Центрального района со ссылкой на слова директора гимназии Светланы Лебедевой заявили, что в администрации гимназии №168 в Петербурге, где произошел скандал с увольнением педагога Серафимы Сапрыкиной, не называли поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского «врагами народа».

«Никаких фраз о том, что Хармс и Введенский являются «врагами народа» или «пособниками фашистов», конечно же, не было», — заявили в администрации района.

При этом там отметили, что учительница без согласования с руководством гимназии изменила тему урока для учеников старших классов, сообщает РИА «Новости».

помним, бывшая сотрудница петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина рассказала, что в конце прошлого года директор школы, в которой она работала, «приказала» ей уволиться. Поводом, словам учительницы, стало то, что на уроке она прочитала стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов посоветовал административным работникам быть более чуткими по отношению к педагогам. Минпросвещения России проверит информацию об увольнении учительницы в Петербурге за чтение старшеклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после того как учительница Серафима Сапрыкина рассказала, что ее вынудили уволиться из гимназии № 168 из-за чтения детям стихотворений Введенского и Хармса, в группе школы в социальной сети «ВКонтакте» стали появляться многочисленными комментарии.