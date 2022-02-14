«На краю пропасти»: Джонсон оценил ситуацию вокруг Украины

«На краю пропасти»: Джонсон оценил ситуацию вокруг Украины
Борис Джонсон высказался о ситуации на Украине. Фото: Instagram

Всем странам необходимо начать диалог с Россией, чтобы не допустить вооруженного конфликта на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, сейчас ситуация крайне опасна, но ещё есть время не допустить ее эскалации.

Британский премьер отметил в личном Twitter-аккаунте, что мир стоит на «краю пропасти». «Но у президента Путина еще есть время отойти от края».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Зеленский дал 24 часа на возвращение в страну уехавшим с Украины депутатам. У депутатов Рады, покинувших пределы Украины, есть сутки, чтобы вернуться назад. Лидер страны рассказал, что несколько народный депутатов уже вывезли за границу своих родных, а затем уехали и сами.

Напомним, из Киева порядка 20 чартерных рейсов и частных воздушных суден крупных предпринимателей вылетели за территорию Украины.

Джонсон Россия США


 

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