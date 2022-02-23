Ситуация улучшается: амбулаторно ОРВИ и коронавирусом лечатся 201 тыс. петербуржцев

Ситуация улучшается: амбулаторно ОРВИ и коронавирусом лечатся 201 тыс. петербуржцев
Проходят амбулаторное лечение 201 тыс. петербуржцев. Фото: Baltphoto

Число зараженных в амбулаторном звене с острой респираторной вирусной инфекцией и коронавирусной инфекцией понизилось до 201 тысячи человек.

Об этом сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в среду, 23 февраля.

Отмечается, что на пике пятой волны этот показатель был свыше 290 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что главной причиной смерти пациентов с коронавирусом является сосудисто-дыхательная недостаточность.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что вирусолог, профессор Петр Чумаков спрогнозировал, что следующая, шестая волна коронавируса в России наступит через шесть месяцев. Новый всплеск заболеваемости ожидается, когда коллективный иммунитет к «омикрону» снизится.

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