Ситуация улучшается: амбулаторно ОРВИ и коронавирусом лечатся 201 тыс. петербуржцев

Число зараженных в амбулаторном звене с острой респираторной вирусной инфекцией и коронавирусной инфекцией понизилось до 201 тысячи человек.

Об этом сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в среду, 23 февраля.

Отмечается, что на пике пятой волны этот показатель был свыше 290 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что главной причиной смерти пациентов с коронавирусом является сосудисто-дыхательная недостаточность.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что вирусолог, профессор Петр Чумаков спрогнозировал, что следующая, шестая волна коронавируса в России наступит через шесть месяцев. Новый всплеск заболеваемости ожидается, когда коллективный иммунитет к «омикрону» снизится.