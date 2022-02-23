В Калининском районе петербуржец зарезал отца ножом в душе и выпал с балкона

В Калининском районе петербуржец зарезал отца ножом в душе и выпал с балкона
Мужчина выпал с балкона и разбился. Фото: "Яндекс панорамы"

Мужчина получил несколько ударов ножом от собственного ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в среду, 23 февраля.

Петербуржец порезал ножом своего папу, а после выпал с высоты четвертого этажа.

К оперативникам обратилась супруга пострадавшего накануне утром. Она объяснила, что в квартире дома №81 корпуса 1 по Кондратьевскому проспекту она проснулась и увидела, что ее супруг лежит в крови на полу, а сын стоит на балконе.

Позднее труп 29-летнего мужчины нашли под окнами указанного дома.

В квартире же обнаружили 56-летнего мужчину. Он поведал, что его сын зашел к нему в ванну и стал наносить ему удары ножом.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Он с колото-резанными ранами госпитализирован в больницу. Было заведено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти сожитель матери, угрожая ножом, снасильничал в отношении девушки.

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