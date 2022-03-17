Ленобласть за 2 млрд ищет девелопера, достроющего проблемный ЖК «Десяткино 2.0»

Девелопер проекта «Норманн» обанкротился в 2019 году. Фото: pixabay.com

Девелопер проекта «Норманн» обанкротился в 2019 году. Фото: pixabay.com

Девелопер должен будет завершить строительство трех корпусов жилищного комплекса «Десяткино 2.0» на территории САОЗТ «Ручьи» во Всеволожском районе.

Об этом сообщает в четверг, 17 февраля, Нева.Тудей.

В Ленинградской области взялись за поиски девелопера, который возьмется за корпуса ЖК «Десяткино 2.0». Для этого выделяется 1 млрд 997 млн 154 тыс. 747,6 рублей. Данный лот опубликовал региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в среду, 16 марта.

В документах сообщается, что подрядчик должен довести до ума три корпуса долгостроя ЖК «Десяткино 2.0». Изначально проектом занимался девелопер ООО «Норманн».

Отмечается, что 906 млн 75 тыс 15,6 рублей необходимы для завершения строительства 1 и 2 корпусов, остальные деньги пойдут возведение третьего.

Предполагают, что и контракт подпишут, и начнут работы уже в апреле месяце. К слову, дольщики ЖК «Десяткино 2.0» ждут, когда им выдадут ключи, вот уже 8 лет, с 2014 года.

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