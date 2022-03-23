В Колпино водитель Land Cruiser снес столб

В Колпино водитель Land Cruiser снес столб
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Колпинском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент произошел 23 марта в Колпино на улице Ижорского Батальона у дома 23

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, мужчина 1989 года рождения по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в столб. По предварительным данным, водитель имел внешние признаки опьянения. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация прибыла к массовому ДТП на участке КАД в Красногвардейском районе.

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