Под утро в Выборгском районе вспыхнул частный дом

Под утро в Выборгском районе вспыхнул частный дом
Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 30 марта в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:15 мск. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в поселке Рощино горел частный дом на площади 100 квадратных метров.

На месте происшествия работала дежурная смена 109 пожарной части противопожарной службы и федеральная противопожарная служба Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 03:54 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.

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