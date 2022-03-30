Под утро в Выборгском районе вспыхнул частный дом

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В ночь на 30 марта в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:15 мск. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в поселке Рощино горел частный дом на площади 100 квадратных метров.

На месте происшествия работала дежурная смена 109 пожарной части противопожарной службы и федеральная противопожарная служба Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 03:54 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.