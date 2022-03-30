Утром на проспекте Девятого Января вспыхнул гараж

Утром 30 марта во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 07:14 мск. На проспекте Девятого Января, дом 2, в металлическом, размером 4х6 метров гараже горела обстановка на площади 6 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 07:30 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.