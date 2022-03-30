14-летняя девочка стала матерью после «бракосочетания» в Петербурге

Девочка родила малышку в одном из петербургских роддомов. Фото: pixabay

Девочка родила малышку в одном из петербургских роддомов. Фото: pixabay

Младенца девочка родила в 14-летнем возрасте. О своей беременности будущая мама узнала сразу после свадьбы, отгремевшей в Петербурге.

Церемония бракосочетания прошла по обычаям цыганского народа. Как передают «Невские Новости», 14-летний подросток родила малыша в петербургском роддоме.

К стражам порядка обратилась сотрудница медицинского учреждения. По словам новоиспеченной мамы, она давно находится в законном браке и родила малышку вполне себе осознанно.

Выяснилось, что в конце июля прошлого года девушка вышла замуж. Свадьба прошла по цыганским обычаям с 18-летним избранником.

Через несколько дней после торжества подросток узнала, что забеременела. До родов девочка успела закончить девять классов, а в настоящий момент нигде не учится. На учете у нарколога и психиатра не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родитель признался в беременности 15-летней дочери-подростка в Кировске.