Двое молодых людей в Любани закидали автобус камнями и побили водителя за отказ бесплатно их везти

Двое молодых людей в Любани закидали автобус камнями и побили водителя за отказ бесплатно их везти
Водитель не смог задержать вандалов. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Двое вандалов в Любани закидали автобус №6 камнями и бруками и устроили драку с водителем. Как стало известно Gazeta.SPb, установлено, что в пять утра 6 апреля водитель «Питер-авто» на маршруте Сельцо — Любань отказался везти бесплатно двух молодых людей. Когда водитель возвращался обратно, эти молодые люди закидали автобус камнями.

Водитель попытался задержать вандалов, но они убежали. После драки водитель обнаружил, что из его карманов пропал паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, патент, регистрация и 2 тыс. рублей.

Примет нападавших водитель не смог назвать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что в магазине «Перекресток» едва не зарезали охранника. Он пытался задержать выходивших из магазина молодых людей, не заплативших за рыбу.

вандализм драка любань нападение на автобус


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, сколько ИТ-специалистов из Петербурга готовы к релокации
Любитель оружия и денег дольщиков: ГУ МВД показало арсенал, найденный в ...
Двое молодых людей в Любани закидали автобус камнями и побили водителя за ...
Водитель на Volvo сбил вышедшего на дорогу мальчика в поселке Песочном
В Шушарах задержали мужчину, изнасиловавшего школьника в хостеле
Унесли в тяжелом состоянии: школьник на уроке физкультуры упал с горки
Бизнесмен Евгений Пригожин: в Смольном ни мусор убрать не могут, ни снег
Приставы взыскали с экс-начальницы службы безопасности Русского музея 2 млн ...