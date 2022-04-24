Трамп: Байден ведет Америку в ад

Трамп: Байден ведет Америку в ад
Дональд Трамп недоволен нынешней политикой США. Фото: pixabay.com

Существующие власти США разрушают страну, считает бывший президент Америки Дональд Трамп.

По его мнению, выборы президента страны были мошенническими. «Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного», — заявил Трамп на митинге сторонников.

Причину того, что сейчас в Америке происходит, Трамп видит в Джо Байдене. По мнению Трампа, Байден вообще не понимает, что сейчас происходит. «Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно», — сказал Трамп.

Как считает экс-президент Америки, «нет ничего хорошего: следовать приказам пасхального кролика».

Трамп привел в пример цены на бензин и бьющую рекорды инфляцию. А также напомнил, что при нем в стране были модернизированы ядерные силы.

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