Депутат Нилов: Россия перейдет к четырехдневной рабочей неделе в недалеком будущем

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России могут ввести четырехдневную рабочую неделю в недалеком будущем.

По словам депутата, некоторые российские предприятия уже перешли к такому формату работы в рамках удаленной или частичной занятости. Особенно это было актуально в период пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

«Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращённая рабочая неделя изначально невозможна», — заявил Нилов.

Парламентарий признал, что некоторые направления бизнеса могут потерять часть прибыли из-за такого графика. Он считает, что предприниматели должны сами прийти к оптимизации, когда будет возможность, а навязанные ограничения лишь навредят.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что малый и средний бизнес в Петербурге может рассчитывать на отсрочку по уплате налогов.