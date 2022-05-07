Двое мужчин с тысячей кустов каннабиса попались полиции в Ленобласти

В Ленобласти полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в культивации наркосодержащих растений. У них нашли три плантации.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, несколько дней назад полицейские задержали двоих мужчин 54 и 55 лет.

Дома у 55-летнего нашли более трех килограммов каннабиса, 552 куста растений и оборудование для культивирования растений. В квартире 54-летнего обнаружили более пяти килограммов каннабиса, 33 куста, оборудование, вакуумный упаковщик и весы. Также у задержанных была плантация на даче за городом. Там нашли 1,3 килограмма каннабиса и 480 кустов.

Возбуждено три уголовных дела по части 3 статьи и части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что индийцу дали 10 лет колонии за гибель соотечественников в 2001 году в Петербурге. Его признали виновным в разбое, мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.