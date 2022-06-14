В Петербурге «Тинькофф Арену» предложили переименовать в честь Потанина

После скандала вокруг Олега Тинькова «Тинькофф банк» перешел в руки Владимира Потанина. Теперь финансовую организацию ждет ребрендинг. Однако в Петербурге имя банкира увековечено не только на картах клиентов, но и на концертной площадке у «Лахта Центра».

«Тинькофф Арена» проводит мероприятия и концерты практически каждый день. Своим названием концертная площадка бесплатно рекламирует Тинькова, хотя тот с этим местом никак, судя по всему, не связан.

Тиньков и его банк вышли из концертного бизнеса еще в 2019 году, поэтому переименование концертно-спортивного комплекса, должно быть, не за горами. К этому подталкивают и непатриотичные высказывания бизнесмена.

К настоящему моменту «Тинькофф Арену» уже успели переименовать в соцсети «ВКонтакте». Теперь она называется «М-1». Но на сайте самой концертной площадки название пока не меняли.

Пока новые собственники «Тинькофф банка» придумывают себе новый бренд, «Мойка78» предложила название для концертной площадки — в честь Владимира Потанина, который выкупил долю Тинькова в банке всего за 300 млн рублей.

«Можно обыграть сделку и переименовать площадку в «Потанин Арена», — пишет издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Олег Тиньков попрощался с Россией и банком.