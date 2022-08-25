Дополнительные COVID-койки развернули в детской и психиатрической больницах Петербурга

В Петербурге развернули 162 койки для лечения больных коронавирусом и пневмониями. Фото: Комздрав

В Петербурге развернули 162 койки для лечения больных коронавирусом и пневмониями. Фото: Комздрав

В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Город активно расширяет коечный фонд для пациентов с инфекцией.

Всего дополнительно развернули 162 койки для лечения больных коронавирусом и пневмониями. Из них 112 добавили в детской городской больнице №50 имени Филатова, еще 50 — в городской психиатрической больнице №3 имени Скворцова степанова. Об этом в четверг, 25 августа, сообщили в петербургском комитете по здравоохранению.

В начале недели сообщалось, что дополнительные 56 мест развернули в Александровской больнице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число ревакцинированных в Санкт-Петербурге превысило 500 тысяч человек. В городе для взрослого населения открыт 181 пункт вакцинации от COVID-19, в том числе 92 — для детей. За все время привито первично 2 491 267 жителей города (не учитывая «Спутник Лайт»).