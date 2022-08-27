Врач-диетолог объяснила, почему виноград может быть опасен

Врач-диетолог объяснила, почему виноград может быть опасен. Фото: Pxhere

Врач-диетолог объяснила, почему виноград может быть опасен. Фото: Pxhere

Виноград хоть и вкусный продукт, но все же опасный. Преимущественно из-за того, что в нем содержится слишком много сахара.

Если злоупотребить виноградом (особенно при наличии определенных заболеваний) можно спровоцировать неприятные последствия. Об этом в беседе радио Sputnik рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

Если виноград спелый, то в нем содержатся полезные для организма пектины, ферменты и эфирные масла. Однако продукт следует исключить из рациона при нарушениях обмена веществ из-за его сладости.

Клетчатка у винограда содержится в шкурке, внутри — достаточно рыхлая и мягкая структура, которая является легкодоступными сахарами, предупредила врач. Матыскина пояснила, что продукт имеет высокий гликемический индекс, который означает быстрое поднятие уровня сахара в крови. В связи с этим людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом следует ограничивать употребление винограда.

Сок винограда имеет те же противопоказания. Чтобы уменьшить влияние фруктозы на организм, диетолог рекомендует есть виноград с орехами, творогом или кисломолочными продуктами.

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