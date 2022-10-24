В России изменят правила проверки водителя на алкогольное опьянение

Новые правила проверки освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения были утверждены правительством России.

Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации. Таким образом, теперь замеры на наличие алкоголя в крови можно проводить только в присутствии двух понятых либо с видеофиксацией. Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.

Основаниями для проверки могут послужить, например, запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.

В случае, если на приборе высветится 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его отправят в медицинское учреждение. Такая же судьба ждет автомобилиста, который не захочет проходить освидетельствование или не согласится с его результатами.

И, наконец, аналогичная судьба ждет того, кто все еще вызывает подозрения у инспекторов даже после проверки прибора и отрицательного результата проверки.

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