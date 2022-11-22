Догузову сняли с должности главы Ростуризма

Зарину Догузову освободили от должности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Ей предложили стать членом Экспертного совета при правительстве, сообщили в пресс-службе кабмина.

Указ об упразднении Ростуризма подписали 20 октября текущего года, после чего его полномочия передали Минэкономразвития. Туризм в России продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Отвечать за мероприятия по упразднению Ростуризма будет ликвидационная комиссия, специально созданная для этого. Ее возглавляет замруководителя Агентства Григорий Прокуронов. Ликвидация Ростуризма должна завершиться до 15 марта 2023 года.

«Насчет моих дальнейших планов, могу сказать точно – как и прежде, буду стараться быть максимально полезной своей стране», – сообщила Зарина Догузова в своем официальном telegram-канале.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду ледокола «Якутия» в Петербурге.