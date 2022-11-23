«Москвич» получит технологическую независимость к 2027 году

Московский автомобильный завод «Москвич» ожидает перехода к полной технологической независимости к 2027 году. Об этом рассказал глава Министерства промышленности и транспорта России Денис Мантуров.

«До 2025 года есть четкие согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости, имея в виду уровень локализации по этапам сварки, покраски с выходом на полную технологическую независимость к 2027 году», – приводит его слова пресс-служба предприятия.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что производство электрических «Москвичей» запустят до конца года. Задача автопроизводителя на ближайшее будущее заключается в налаживании процессов мелкоузловой сборки. Также завод планирует привлечь локальных поставщиков до конца 2023 года. На следующем этапе планируется создание универсальной платформы для отечественного электромобиля