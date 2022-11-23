«Москвич» получит технологическую независимость к 2027 году

«Москвич» получит технологическую независимость к 2027 году
Фото: Unsplash

Московский автомобильный завод «Москвич» ожидает перехода к полной технологической независимости к 2027 году. Об этом рассказал глава Министерства промышленности и транспорта России Денис Мантуров.

«До 2025 года есть четкие согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости, имея в виду уровень локализации по этапам сварки, покраски с выходом на полную технологическую независимость к 2027 году», – приводит его слова пресс-служба предприятия.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что производство электрических «Москвичей» запустят до конца года. Задача автопроизводителя на ближайшее будущее заключается в налаживании процессов мелкоузловой сборки. Также завод планирует привлечь локальных поставщиков до конца 2023 года. На следующем этапе планируется создание универсальной платформы для отечественного электромобиля


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Москвич» получит технологическую независимость к 2027 году
Наркокурьера задержали при подготовке тайника в Левашово
Производство электрических «Москвичей» запустят до конца года
В Госдуме рассмотрят запрет на пропаганду ЛГБТ
В Петербурге утвердили бюджет на ближайшие три года
В Петербурге БТР столкнулся с автобусом
Петербуржцам рассказали, какие льготы полагаются детям мобилизованных
В Кировске полицейскому выстрелили в голову из травмата