В Петербурге нашли тело 17-летнего подростка

Тело мертвого 17-летнего молодого человека было обнаружено вечером пятницы, 13 января, в квартире на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по городу.

В публикации на официальном сайте ведомства уточнили, что на теле подростка 2005 видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

«В настоящее время следственно-оперативной группой осуществляется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что ход расследования взяло под свой контроль главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что жителя Санкт-Петербурга признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Он убил свою собственную мать.