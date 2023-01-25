Депутат Бессараб: повышение стипендии до уровня МРОТ будет скорее поощрением, чем нормой

Некоторое время назад в Государственную Думу Российской Федерации внесли законопроект, предусматривающий повышение стипендий студентам до уровня МРОТ. Глава Минобрнауки считает, что мера должна иметь адресный характер. Gazeta.spb узнала мнение депутата Светланы Бессараб по данному вопросу.

«Во всех образовательных системах предусмотрены определенные бонусы и штрафы. Когда студент хорошо учится, он получает повышенную стипендию. Снижение успеваемости может привести к ее лишению», – рассказала она, отметив, что к таким мерам прибегает значительная часть международных высших учебных заведений.

При этом собеседница издания подчеркнула, что ожидать повышения стипендии до уровня МРОТ для всех студентов ожидать не стоит. Это заявление согласуется с высказыванием Валерия Фалькова, главы Министерства образования и науки:

«Нам надо понимать, что стипендия, она должна быть тесно взаимосвязана с академическими успехами студентов. Тут принцип должен быть адресности», – цитирует его слова РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге расширили перечень вузов, где можно получить второе высшее.