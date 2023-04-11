Из-за пожара в Калининском районе пришлось эвакуировать 10 человек

Пожар в Калининском районе произошел около 15:31 10 апреля в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Возгорание случилось на Светлановском проспекте, 107.

Как выяснили специалисты, горение происходило в трехкомнатной отдельной квартире на кухне площадью девять квадратных метров. Уточняется, что происходило обстановки на площади 3 квадратных метра.

В 16:21 пожар был ликвидирован. Из опасной зоны были эвакуированы 10 человек.

Пострадавших, к счастью, не было.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что пожар в Красносельском районе произошел под вечер 11 апреля. Как рассказывают в министерстве чрезвычайных ситуаций, он случился в 21:19. Сигнал о возгорании поступил из дома на Ленинском проспекте.