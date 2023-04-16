В Петербурге 18-летний парень отравился алкоголем и впал в кому

В городе на Неве 18-летний молодой человек попал в медицинское учреждение с сильным отравлением. Как сообщает источник в правоохранительных органах, молодой человек перебрал с алкоголем, из-за чего и впал в кому.

В больницу он попал в ночь с 15 на 16 апреля. По информации медиков, парень получил острое отравление этанолом. Его моментально перенаправили в отделение реанимации.

Сейчас его состояние оценивается как как тяжелое. По имеющейся информации, за три дня до этого петербуржец отмечал совершеннолетие.

В общем и целом, последнее время в петербургской новостной сводке более чем достаточно информации про различные «приключения» из-за употребления алкоголя.

Например, 10 апреля в полицию обратился кассир продуктового магазина. Он рассказал, что к ним около 22:00 ворвался неизвестный мужчина. Он стал угрожать ножом и стащил в этот момент бутылку коньяка. Фактически, мужчина рискнул попасть под статью ради алкогольного напитка.

Через день в Ленобласти автоинспекторы вылавливали пьяного 16-летнего подростка, который тайком решил погонять на машине матери. Чем закончилась эта история, вы можете прочитать по ссылке, указанной ранее.

А в марте двум петербурженкам приходилось спасать свое авто от пьяного мужчины. В ход пошли совсем не руки и даже не ноги, а …лопаты! Подробнее о том, как же до этого все дошло, читайте в нашем материале.