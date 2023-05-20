В Колпино мужчина избил продавщицу цветочного

В Колпино мужчина вломился в цветочный магазин, расположенный по улице Ленина. Работница торговой точки серьезно пострадала после такого налета.

Как стало известно gazeta.spb, злоумышленник разбил стекло входной двери круглосуточного цветочного и проник внутрь. В магазине он несколько раз ударил руками продавщицу. Женщина получила ушибы правой височной области, правого предплечья и пальцев левой кисти. Ей оперативно оказали медицинскую помощь, после чего отправили домой.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Преступление характеризовали как хулиганство.

Сейчас специалистам из правоохранительных органов уже удалось выйти на подозреваемого и задержать его. Разбирательство еще продолжается. Мотивы злоумышленника пока не разглашались. Также не поступало информации, что из цветочного после налета что-то пропало.