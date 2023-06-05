Шведский девелопер «скидывает» активы в Петербурге

Из Санкт-Петербурга уходит шведский девелопер Bonava. Сейчас он планирует завершить продажу местных активов в городе на Неве.

По официальным данным, стоимость активов составляет 3,3 миллиарда рублей. Их продадут группе RBI.

Как пишет Restate, указанная цена оказалась значительно меньше предложения компании из Казани G-Group. Разница составила 1,6 миллиарда рублей, так что сомнений при выборе возникнуть не должно было.

Сделка шведских застройщиков с казанской компанией все же могла состояться, несмотря на установленную цену. Позднее все решения сорвались, и были найдены новые покупатели. Нынешнюю сделку по планам должны закрыть уже в текущем 2023 году. Вероятнее всего, это произойдет в третьем квартале.

Детали сделки представители RBI пока никак не комментировали. Напомним, что эта организация в настоящее время занимается строительством жилых комплексов элитного и бизнес-класса в Санкт-Петербурге.