На месте теплиц Таврического сада создадут выставочный комплекс

Оранжереи Таврического сада перестроят под социально-культурный объект. Работы будет выполнять ПАО «Газпром» в рамках концессионного соглашения с администрацией Петербурга.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был представлен новый проект развития территории теплиц Таврического сада. Так, на территории более 28 тысяч квадратных метров возведут 14 корпусов новых зданий, общая площадь которых составит более 12,5 тысяч «квадратов».

Участок на Потемкинской и Кирочной улицах превратят социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Как отмечает издание «АБН», завершить работы планируется в начале апреля 2025 года. Проектом занимается ПАО «Газпром» в рамках концессионного соглашения с городским правительством.

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