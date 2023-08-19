В Анкаре обсуждают визит Путина в Турцию

Дата и время пока не сообщаются. Турецкая сторона рассчитывает на август.

Главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил в беседе с турецкими журналистами, что в Анкаре обсуждают визит президента России Владимира Путина в Турцию. Ранее сообщалось, что переговоры глав государств могут состояться в конце августа — начале сентября.

Также ранее обсуждалась возможность приезда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России на данный момент обсуждаются, турецкая сторона рассчитывает на август.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа-начале сентября. Президенты России и Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в конце августа-начале сентября. Об этом сообщают турецкие СМИ. Эрдоган ожидает, что российский лидер нанесет визит в Турцию.