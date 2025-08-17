Супруга Петросяна рассказала о поддержке поклонников и критике

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, продолжает привлекать внимание общественности, сохраняя спокойствие на фоне постоянной критики.

Недавно Татьяна опубликовала слова благодарности подписчицы, которая изначально читала ее из-за слухов, но затем оценила искренность и полезный контент. Брухунова отметила, что такие сообщения приходят ей ежедневно уже пять лет, придавая уверенности.

По данным «СтарХит», она ценит тех, кто стремится узнать ее настоящую.

Тридцатишестилетняя супруга юмориста отвечает на критику с иронией, заявляя, что не стремится угождать окружающим и довольна своей жизнью. Она также парировала замечания актрисы Ирины Безруковой, намекнув на невостребованность критиков. Для Татьяны главное — поддержка Евгения Петросяна, который помогает ей чувствовать себя привлекательной.

Семья воспитывает двоих детей; Евгений Ваганович активно участвует в их жизни. Брухунова отмечает, что для Петросяна это новый опыт, ведь его первая дочь появилась, когда он был молод. Татьяна продолжает открыто делиться мыслями, игнорируя негатив.