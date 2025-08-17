Летнее небо этого года покажет три ярких скопления

В августе 2025 года любители астрономии смогут увидеть три впечатляющих звездных скопления на летнем небе.

Шаровое скопление Геркулеса, содержащее около 100 тысяч звезд, находится в созвездии Геркулеса, недалеко от Арктура. Его можно обнаружить между звездами Дзета и Эта Геркулеса, используя бинокль или телескоп. Это древнее звездное образование является выдающимся объектом для наблюдения.

На восточном горизонте перед рассветом в августе видно рассеянное скопление Гиады, часть созвездия Тельца. Оно формирует характерный V-образный контур. Гиады — одно из ближайших рассеянных скоплений к Земле, расположенное в 150 световых годах. При этом яркая звезда Альдебаран, кажущаяся его частью, находится значительно ближе. Выше Гиад, примерно на 10 градусов, расположено знаменитое рассеянное скопление Плеяды, или «Семь сестер».

Как сообщает Space.com, оно включает свыше тысячи бело-голубых звезд, однако лишь семь наиболее ярких обычно видны невооруженным глазом или в бинокль.

Для более детального изучения этих объектов рекомендуется использовать бинокли, которые позволяют рассмотреть больше звезд.