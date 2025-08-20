Ограничения на мигрантов могут привести росту цен и задержкам в строительстве

Министерство труда предложило ограничения на использование иностранной рабочей силы в ключевых отраслях экономики с 2026 года.

Согласно проекту постановления, в строительной отрасли квота для мигрантов сократится с 80% до 50%, а в сфере общественного питания — до половины рабочих мест.

Как сообщает издание «Деловой квартал Санкт-Петербург», наиболее радикальные изменения коснутся розничной продажи алкоголя и табака, где доля иностранных работников может быть снижена до нуля. Отрасли деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства также столкнутся со снижением квот до 40%.

Эксперты прогнозируют значительные последствия для экономики города. Основатель инжиниринговой компании «Элемент» Алексей Лукьянчиков ожидает роста стоимости квадратного метра жилья и других объектов строительства. Для Петербурга с его высокими ценами на недвижимость и множеством инфраструктурных проектов кадровый разрыв будет особенно ощутим.