Николай Алексеев возглавил Невский судостроительный завод

На Невском судостроительно-судоремонтном заводе произошла смена руководства — новым генеральным директором предприятия назначен Николай Алексеев.

Он сменил на этом посту Евгения Кузнецова, который занимал должность руководителя с 2014 года.

По данным ivbg.ru, информация о кадровых изменениях появилась в системе «Контур.Фокус» 19 августа. Причины замены руководства не уточняются. Предприятие специализируется на строительстве судов всех типов «под ключ» и входит в состав Объединенной судостроительной корпорации.

Завод, основанный в 1913 году в Шлиссельбурге, производит суда дедвейтом до 10 тысяч тонн, включая аварийно-спасательные суда, танкеры и рыбопромысловые траулеры. В прошлом году предприятие полностью перешло в российскую собственность после судебного решения о лишении финской компании Arctech Helsinki Shipyard Oy прав на 49,99% акций.