Российская певица Пелагея вошла в число послов «Интервидения-25»

Заслуженная артистка России Пелагея Ханова стала официальным послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025».

Певица присоединилась к числу послов «Интервидения», среди которых Дима Билан, Клава Кока и группа Ay Yola. Пелагея Ханова известна уникальной манерой исполнения народных песен и романсов в стиле фолк-рок. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Артистка отметила, что ей особенно приятно быть причастной к проекту, который проходит в России. Она подчеркнула, что в творчестве заключена огромная добрая сила, и выразила радость от участия в параде музыкальных культур.

Напомним, что конкурс «Интервидение» пройдет в Москве. Россию на мероприятии представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman.

Участие в конкурсе подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. Проект направлен на укрепление международных культурных связей и демонстрацию многообразия музыкальных традиций.