Невеста Акмаля раскрыла дату росписи и планы на две свадьбы

Невеста певца Акмаля Александра сообщила, что официальная регистрация брака состоится 25 декабря 2025 года. Торжественная свадьба отложена на один-два года из-за насыщенного графика артиста.

По словам избранницы музыканта, церемония росписи пройдет в узком кругу с участием семи человек. Пара планирует в дальнейшем организовать две свадьбы: одну в Москве для друзей и близких, другую — на родине артиста в Ташкенте. Конкретные даты масштабных торжеств пока не определены.

Отметим, что Акмаль сделал предложение своей возлюбленной в июне во время катерной прогулки по озеру Комо в Италии. Александра заранее сообщила певцу о своих предпочтениях, выбрав кольцо у ювелира и пожелав, чтобы предложение состоялось в живописном месте на воде. Пара находится вместе уже четыре года.

Как отмечает невеста, активная гастрольная деятельность и участие в различных проектах вынудили перенести масштабное торжество. Александра постоянно сопровождает артиста в поездках вместе с их питомцем Кузей. По словам пары, публично заговорить о браке их подтолкнула Ольга Бузова, которая во время съемок шоу Comedy Club поинтересовалась отсутствием помолвки после четырех лет отношений.

Напомним, что Акмаль получил известность после участия в шоу «Голос. Дети», а затем подписал контракт с музыкальным лейблом. Новая волна популярности пришла к артисту после участия в проекте «Маска».