Начался поиск исполнителя для подъема буксира «Капитан Ушаков» со дна Невы

Ярославский судостроительный завод начал поиск подрядчика для подъема затонувшего арктического буксира «Капитан Ушаков».
Как следует из размещенной на платформе РосТендер заявки, исполнителю предстоит разработать проект подъема и самостоятельно выполнить все необходимые работы.
Представители завода отмечают, что определить точные сроки и стоимость операции пока невозможно — судно обладает значительными габаритами, а процедура подъема требует тщательной подготовки.
Первоначальные водолазные осмотры не позволили установить причину затопления, поэтому детальное изучение обстоятельств инцидента станет возможным только после поднятия буксира на поверхность.
Инцидент произошел восьмого августа, когда буксир, находившийся на достройке у причала Балтийского завода, неожиданно получил крен и частично ушел под воду. Предварительный ущерб оценивается в один миллион рублей, однако точная сумма будет определена после дефектации и оценки состояния оборудования.