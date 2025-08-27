В России могут снизить максимальную долю расходов на ЖКУ до 10-15% от дохода

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение законопроект о снижении финансовой нагрузки на граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, размер межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам будет рассчитываться с учетом нового стандарта максимально допустимой доли расходов на ЖКХ. Для одиноких пенсионеров и многодетных семей предлагается установить планку на уровне 10% от совокупного дохода, для остальных категорий граждан — 15%.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство позволяет регионам устанавливать собственные стандарты, но только при наличии достаточного финансирования. В результате обеспеченные субъекты, такие как Москва и Санкт-Петербург, снижают этот показатель до 10%, в то время как большинство регионов из-за ограниченных ресурсов сохраняют планку на уровне 22%.

Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит снизить социальную напряженность и увеличить число малообеспеченных граждан, получающих финансовую помощь по оплате ЖКУ. Это также должно уменьшить количество неплательщиков и улучшить деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства.